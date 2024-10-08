Венгрия снова пытается помешать помощи Украине от ЕС: что придумали в Брюсселе

Европейский Союз продолжает искать способы, как обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 6,6 миллиарда евро. Брюсселю уже удалось найти один из вариантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Служба внешних связей ЕС рассматривает возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. В будущем это позволило б передавать средства по согласию тех, кто их дал, а не добиваться единогласной поддержки.

Венгрия уже более года использует свой голос, чтобы блокировать помощь Киеву, что заставляет страны-члены искать другие варианты, как поддержать украинский народ. Пока нет гарантий, что план получит поддержку, ведь многие ключевые решения ЕС должны приниматься единогласно. По словам собеседников, во вторник послы стран Евросоюза встретятся, чтобы уточнить детали.

Отмечается, что премьер-министр Виктор Орбан все чаще выступает против попыток Евросоюза помочь Украине в войне спустя 2,5 года после вторжения российских войск. Неуступчивость Венгрии в вопросе финансирования Киева уже вызвала дискуссии среди дипломатов о том, как нейтрализовать вето Будапешта.

Читайте также на портале "Комментарии" — одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает Брюсселю отправить мигрантов, если Европейский Союз не прекратит "преследовать" страну за ограничительную политику предоставления убежища. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в сети Х (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – в ЕС отреагировали на участие Венгрии в инициативе Китая и Бразилии по урегулированию войны.



