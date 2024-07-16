Венгрия снова выбрала РФ и наплевала на Украину: подробности от Кислицы

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Ткачик Олеся
Венгрия стала единственной страной Евросоюза, не подписавшей совместное заявление полсотни государств с осуждением России в Совете Безопасности ООН. Об этом свидетельствует список подписантов, обнародованный постоянным представителем Украины в ООН Сергеем Кислицей.
Петер Сийярто
По его словам, Россия во вторник созвала заседание Совбеза ООН по теме "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка".
В совместном заявлении пятидесяти стран, которое не подписала только Венгрия среди государств ЕС, отмечено, что тема дебатов является очередной демонстрацией лицемерия России на фоне жестокой агрессивной войны против Украины.
Заявление подчеркивает, что сегодняшнее заседание не должно отвлекать международное сообщество от вопиющих нарушений Россией Устава ООН и злоупотреблений его членством в Совете Безопасности ООН.
На заседании Совбеза на уровне министров, которое созвала председательствующая в этом органе Россия и ведет глава МИД РФ Сергей Лавров, от ЕС присутствует только министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
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