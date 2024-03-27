Венгрия совершила реверанс в сторону россиян. Что заявил Сийярто

Как заявил Петер Сийярто в интервью российским пропагандистским СМИ, Венгрия радостно приветствует в своей стране абсолютно всех туристов и не учитывает, откуда они приехали. Именно поэтому, по его словам, в его стране будут рады видеть и россиян.

Петер Сийярто

При этом венгерский министр подчеркнул, что официальный Будапешт продолжает выдавать шенгенские визы жителям страны-агрессора. Именно поэтому, по его словам, россияне могут получить такую визу без проблем.

"Поскольку у нас есть соглашение о визовом аутсорсинге в России с визовым центром, вы можете подать запрос на визу по всей стране. Там у вас очень предсказуемый график, сколько времени это может занять, что необходимо предоставить"

, – сказал Сийярто.

Кроме того, он подчеркнул, что в Венгрии нет никакой дискриминации россиян, и она является отличным местом для отдыха граждан страны-агрессора.

Также венгерский министр добавил, что между странами есть давняя традиция, когда Венгрия принимает россиян на оздоровление или для разного рода конференций.

При этом известно, что Европейский Союз в сентябре 2022 принял решение о приостановлении действия упрощенного визового режима с Российской Федерацией, начавшей полномасштабную войну против Украины. После этого Еврокомиссией было предложено странам-членам Европейского Союза ввести жесткий подход к выдаче шенгенских виз гражданам страны-агрессора.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно глава МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией. Кроме того, известно, что премьер Венгрии Виктор Орбан единственный среди лидеров стран Европейского Союза поздравил российского диктатора Владимира Путина с переизбранием на пост президента.