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Венгрия совершила реверанс в сторону россиян. Что заявил Сийярто

Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал российских туристов посетить Венгрию, которая будет их «радостно приветствовать». Кроме того, он даже дал совет, как получить шенгенскую визу

сегодня, 17:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Петер Сийярто в интервью российским пропагандистским СМИ, Венгрия радостно приветствует в своей стране абсолютно всех туристов и не учитывает, откуда они приехали. Именно поэтому, по его словам, в его стране будут рады видеть и россиян.

Венгрия совершила реверанс в сторону россиян. Что заявил Сийярто

Петер Сийярто

При этом венгерский министр подчеркнул, что официальный Будапешт продолжает выдавать шенгенские визы жителям страны-агрессора. Именно поэтому, по его словам, россияне могут получить такую визу без проблем.

"Поскольку у нас есть соглашение о визовом аутсорсинге в России с визовым центром, вы можете подать запрос на визу по всей стране. Там у вас очень предсказуемый график, сколько времени это может занять, что необходимо предоставить"
, – сказал Сийярто.

Кроме того, он подчеркнул, что в Венгрии нет никакой дискриминации россиян, и она является отличным местом для отдыха граждан страны-агрессора.

Также венгерский министр добавил, что между странами есть давняя традиция, когда Венгрия принимает россиян на оздоровление или для разного рода конференций.

При этом известно, что Европейский Союз в сентябре 2022 принял решение о приостановлении действия упрощенного визового режима с Российской Федерацией, начавшей полномасштабную войну против Украины. После этого Еврокомиссией было предложено странам-членам Европейского Союза ввести жесткий подход к выдаче шенгенских виз гражданам страны-агрессора.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно глава МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией. Кроме того, известно, что премьер Венгрии Виктор Орбан единственный среди лидеров стран Европейского Союза поздравил российского диктатора Владимира Путина с переизбранием на пост президента.




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Источник: https://tass.ru/interviews/20363483
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