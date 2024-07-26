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Венгрия теперь еще больше зависит от Китая: о чем Будапешт тайно договорился с Пекином

По информации Politico, Венгрия тайно взяла кредит у китайских банков на миллиард евро

сегодня, 14:45
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Кравцев Сергей

Этой весной Венгрия тайно заняла 1 миллиард евро – самый большой кредит, когда-либо полученный Будапештом – у трех китайских банков. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные с веб-сайта правительственного долгового агентства, пишет рейтинговое издание "Politico".

Венгрия теперь еще больше зависит от Китая: о чем Будапешт тайно договорился с Пекином

Си Цзиньпин и Орбан. Фото: из открытых источников

Отмечается, что кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и должен быть погашен в течение трех лет.

Отмечается, что официальный Будапешт не объявлял о сделке. Впервые об этом сообщило в четверг венгерское деловое издание Portfolio, а затем подтвердило правительственное агентство.

Значительные заимствования происходят в то время, когда Будапешт углубляет свои связи с Пекином. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, китайские компании, такие как производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, на сегодняшний день инвестировали в страну в общей сложности около 16 миллиардов евро.

"Кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. Соглашение позволяет удержать соотношение государственного долга к ВВП в пределах предельного уровня 28,9%", — сообщили в правительственном агентстве в четверг после того, как издание впервые сообщило о сделке.

Новый китайский заем является самой высокой долей государственного долга, второй из которых является также заем от китайского Эксимбанка на железнодорожный проект Будапешт-Белград в размере $917 млн (877 млн евро на день получения).

Хотя Portfolio отмечает, что процентная ставка является плавающей, правительство не раскрыло никаких подробностей относительно размера процентной ставки, графика погашения или других деталей.

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Источник: https://www.politico.eu/article/budapest-hungary-took-1-billion-loan-chinese-banks-peter-szijjarto/
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