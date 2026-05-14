Венгрия впервые признала террор Путина в Украине: озвучен жесткий ультиматум

13 мая российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по западным регионам Украины, в частности по Закарпатью. Обстрел стал одним из самых мощных за время полномасштабной войны для этого региона и вызвал резкую реакцию со стороны соседней Венгрии.

Как сообщают венгерские СМИ, в том числе HVG, правительство страны решительно осудило действия Российской Федерации. Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что атака на Закарпатье неприемлема и требует международного осуждения. Он отметил важность скорейшего прекращения боевых действий, представляющих угрозу для гражданского населения.

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел Венгрии впервые приняло решение вызвать посла России для официальных пояснений. Дипломатическая нота была передана после ночной атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". По информации ведомства, встреча с российским представителем была запланирована к утру 14 мая.

Во внешнеполитическом ведомстве Венгрии также сообщили, что находятся в постоянном контакте с Генеральным консульством и получают оперативную информацию о последствиях ударов. Был проведен ряд телефонных переговоров по координации действий и уточнению обстоятельств атаки.

Отдельно на события отреагировал президент Венгрии Тамаш Шуек. Он также осудил обстрел Закарпатья и подчеркнул, что международное сообщество должно приложить максимум усилий по завершению войны. В своем обращении он выразил соболезнования жителям региона и отметил, что молится за пострадавших и мирное население.

