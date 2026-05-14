Угорщина вперше визнала терор Путіна в Україні: озвучено жорсткий ультиматум

13 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по західних регіонах України, зокрема по Закарпаттю. Обстріл став одним із найпотужніших за час повномасштабної війни для цього регіону та викликав різку реакцію з боку сусідньої Угорщини.

Як повідомляють угорські ЗМІ, зокрема HVG, уряд країни рішуче засудив дії Російської Федерації. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що атака на Закарпаття є неприйнятною та потребує міжнародного осуду. Він наголосив на важливості якнайшвидшого припинення бойових дій, які становлять загрозу для цивільного населення.

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ Угорщини вперше ухвалило рішення викликати посла Росії для офіційних пояснень. Дипломатичну ноту було передано після нічної атаки дронів-камікадзе типу "Шахед". За інформацією відомства, зустріч із російським представником була запланована на ранок 14 травня.

У зовнішньополітичному відомстві Угорщини також повідомили, що перебувають у постійному контакті з Генеральним консульством та отримують оперативну інформацію щодо наслідків ударів. Було проведено низку телефонних переговорів для координації дій та уточнення обставин атаки.

Окремо на події відреагував президент Угорщини Тамаш Шуйок. Він також засудив обстріл Закарпаття та наголосив, що міжнародна спільнота має докласти максимум зусиль для завершення війни. У своєму зверненні він висловив співчуття мешканцям регіону та зазначив, що молиться за постраждалих і мирне населення.

