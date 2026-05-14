logo_ukra

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Угорщина вперше визнала терор Путіна в Україні: озвучено жорсткий ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Угорщина вперше визнала терор Путіна в Україні: озвучено жорсткий ультиматум

Угорщина засудила російський удар по Закарпаттю, завданий 13 травня, та викликала посла РФ для надання пояснень

14 травня 2026, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

13 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по західних регіонах України, зокрема по Закарпаттю. Обстріл став одним із найпотужніших за час повномасштабної війни для цього регіону та викликав різку реакцію з боку сусідньої Угорщини.

Угорщина вперше визнала терор Путіна в Україні: озвучено жорсткий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють угорські ЗМІ, зокрема HVG, уряд країни рішуче засудив дії Російської Федерації. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що атака на Закарпаття є неприйнятною та потребує міжнародного осуду. Він наголосив на важливості якнайшвидшого припинення бойових дій, які становлять загрозу для цивільного населення.

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ Угорщини вперше ухвалило рішення викликати посла Росії для офіційних пояснень. Дипломатичну ноту було передано після нічної атаки дронів-камікадзе типу "Шахед". За інформацією відомства, зустріч із російським представником була запланована на ранок 14 травня.

У зовнішньополітичному відомстві Угорщини також повідомили, що перебувають у постійному контакті з Генеральним консульством та отримують оперативну інформацію щодо наслідків ударів. Було проведено низку телефонних переговорів для координації дій та уточнення обставин атаки.

Окремо на події відреагував президент Угорщини Тамаш Шуйок. Він також засудив обстріл Закарпаття та наголосив, що міжнародна спільнота має докласти максимум зусиль для завершення війни. У своєму зверненні він висловив співчуття мешканцям регіону та зазначив, що молиться за постраждалих і мирне населення.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Міністерстві закордонних справ України прокоментували ухвалення в Російській Федерації нового закону, який дозволяє застосування збройних сил за межами держави. Про позицію відомства журналістам розповів речник МЗС Георгій Тихий.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини