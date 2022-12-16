Венгрия выполнила просьбу Кремля: кого не будет в новом пакете санкций ЕС

Венгрия фактически является единственной страной Европейского Союза, которая продолжает открыто подыгрывать России. Так Венгрия в ходе переговоров лидеров Евросоюза по девятому пакету санкций против РФ добилась невключения в него трех российских министров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В частности, данным журналиста, венгерским властям удалось добиться изъятия из санкционного списка министров энергетики, спорта и здравоохранения.

"Венгрии в итоге удалось добиться изъятия (из списка) российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", – написал Рикард Джозвяк в Twitter.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против РФ.

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