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Венгрия выполнила просьбу Кремля: кого не будет в новом пакете санкций ЕС

Из санкционного списка изъяты фамилии трех российских министров

сегодня, 11:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия фактически является единственной страной Европейского Союза, которая продолжает открыто подыгрывать России. Так Венгрия в ходе переговоров лидеров Евросоюза по девятому пакету санкций против РФ добилась невключения в него трех российских министров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники. 

Венгрия выполнила просьбу Кремля: кого не будет в новом пакете санкций ЕС

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В частности, данным журналиста, венгерским властям удалось добиться изъятия из санкционного списка министров энергетики, спорта и здравоохранения.

"Венгрии в итоге удалось добиться изъятия (из списка) российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", – написал Рикард Джозвяк в Twitter. 

Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 декабря во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1603504959940591617?cxt=HHwWgoCwzf3Q5cAsAAAA
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