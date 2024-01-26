Венгрию могут лишить права голоса в ЕС: что произошло

Европейский Союз обещает оставить Венгрию без права голоса при принятии решений в случае повторной блокировки помощи Украине. Об этом пишет издание Politico, передает портал "Комментарии".

ЕС пригрозил Венгрии. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, если Венгрия на саммите 1 февраля снова заблокирует выделение Украине 50 млрд евро, члены Евросоюза могут впервые в истории применить статью 7 Соглашения о ЕС и лишить Будапешт права участвовать в принятии совместных решений.

По информации Politico, ЕС может прибегнуть к такому шагу в отношении Венгрии из-за проблем в США, где Конгресс не может согласовать выделение 61 млрд долларов Украине.

Отмечается, что без поддержки США помощь ЕС имеет критически важное значение для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.