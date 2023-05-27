Венгрию могут лишить председательства в ЕС: какое решение готовт Европарламент

Во второй половине 2024 года председательство в Европейском Союзе должно было перейти к Венгрии. Вот только не все в Евросоюзе в восторге от этой идеи. Уже сейчас появились слухи, что на следующей неделе Европарламент может проголосовать резолюцию, в которой Венгрия может быть признана страной, которая "непригодна" для председательства в блоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Бенджамин Фокс в колонке для EurActiv.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Во второй половине 2023 года Швеция передаст председательство в блоке Испании. Через 6 месяцев председательство перейдет Бельгии, и, в конце концов, в середине 2024 года, – к Венгрии. И так могло бы и быть, если бы к Венгрии не возникало все больше вопросов.

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Отмечается, что Европарламент не имеет функций, которыми бы мог лишать ту или иную страну председательства в ЕС, но принятие резолюции – это уже станет прецедентом. Если резолюция будет поддержана большинством – это станет прямым сигналом Будапешту пересмотреть свою политику.

В проекте резолюции говорится, что правительство Виктора Орбана склонно к "системной коррупции" и "непригодно" для председательства в блоке.

У Орбана не считают. Что Венгрия должна как-либо реагировать на подобные резолюции.

"Те же старые, надоедливые обвинения в том, что Венгрия нарушает основные принципы ЕС и, следовательно, не может председательствовать", – прокомментировал ситуацию представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

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