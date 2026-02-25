Венгры готовят что-то страшное для Орбана: приведены шокирующие данные

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" продолжает укреплять свои позиции, значительно нарастив преимущество правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Об этом свидетельствует новый опрос социологической службы Median, опубликованный на новостном портале HVG.

Фото: из открытых источников

По результатам исследования, "Тиса", которую основал всего два года назад бывший член "Фидеса" Петер Мадяр, пользуется поддержкой 55% избирателей, в то время как за "Фидес" готовы отдать голос лишь 35%. Опрос, проведенный с 18 по 23 февраля, показал, что среди всех граждан, имеющих право голоса, Тиса опережает правящую партию на 11 процентных пунктов, а среди активных избирателей ее преимущество достигает рекордных 20 пунктов.

По словам Мадяра, его партия после выборов планирует активизировать кампанию еще больше, с целью получения парламентского большинства в две трети, что позволит Тисе получить мандат на внесение изменений в конституцию. Он уверен, что результаты выборов станут историческими для политического ландшафта Венгрии.

В то же время, Bloomberg отмечает, что результаты Median демонстрируют значительно большее преимущество оппозиционной партии, чем прогнозируют другие независимые социологические агентства. Некоторые из них оценивают преимущество Тисы в однозначное число, тогда как правительственные опросы традиционно прогнозируют победу Фидес. Кроме того, по прогнозам, ультраправая партия "Ми Хазанк" также может преодолеть проходной барьер в парламент.

