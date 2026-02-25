logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Венгры готовят что-то страшное для Орбана: приведены шокирующие данные
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгры готовят что-то страшное для Орбана: приведены шокирующие данные

Партия "Тиса" нарастила отрыв от правящей "Фидес" до рекордных 20 процентных пунктов

25 февраля 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" продолжает укреплять свои позиции, значительно нарастив преимущество правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Об этом свидетельствует новый опрос социологической службы Median, опубликованный на новостном портале HVG.

Венгры готовят что-то страшное для Орбана: приведены шокирующие данные

Фото: из открытых источников

По результатам исследования, "Тиса", которую основал всего два года назад бывший член "Фидеса" Петер Мадяр, пользуется поддержкой 55% избирателей, в то время как за "Фидес" готовы отдать голос лишь 35%. Опрос, проведенный с 18 по 23 февраля, показал, что среди всех граждан, имеющих право голоса, Тиса опережает правящую партию на 11 процентных пунктов, а среди активных избирателей ее преимущество достигает рекордных 20 пунктов.

По словам Мадяра, его партия после выборов планирует активизировать кампанию еще больше, с целью получения парламентского большинства в две трети, что позволит Тисе получить мандат на внесение изменений в конституцию. Он уверен, что результаты выборов станут историческими для политического ландшафта Венгрии.

В то же время, Bloomberg отмечает, что результаты Median демонстрируют значительно большее преимущество оппозиционной партии, чем прогнозируют другие независимые социологические агентства. Некоторые из них оценивают преимущество Тисы в однозначное число, тогда как правительственные опросы традиционно прогнозируют победу Фидес. Кроме того, по прогнозам, ультраправая партия "Ми Хазанк" также может преодолеть проходной барьер в парламент.

Как уже писали "Комментарии", министр по делам Европы, интеграции и семье Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис по ускорению вступления Украины в ЕС, на чем настаивает президент Владимир Зеленский. По данным Financial Times, в настоящее время девять стран, включая Западные Балканы и Молдову, находятся в статусе кандидатов на членство. Война в Украине ускорила обсуждение этого процесса, но некоторые государства опасаются остаться позади из-за политического ускорения заявки Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости