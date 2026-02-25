logo_ukra

Угорці готують щось страшне для Орбана: наведено шокуючі дані
НОВИНИ

Угорці готують щось страшне для Орбана: наведено шокуючі дані

Партія "Тиса" наростила відрив від правлячої "Фідес" до рекордних 20 процентних пунктів

25 лютого 2026, 11:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Угорська опозиційна партія "Тиса" продовжує зміцнювати свої позиції, значно наростивши перевагу над правлячою партією "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це свідчить нове опитування соціологічної служби Median, опубліковане на новинному порталі HVG.

Угорці готують щось страшне для Орбана: наведено шокуючі дані

Фото: з відкритих джерел

За результатами дослідження, "Тиса", яку заснував лише два роки тому колишній член "Фідес" Петер Мадяр, користується підтримкою 55% виборців, у той час, як за "Фідес" готові віддати голос лише 35%. Опитування, проведене з 18 по 23 лютого, показало, що серед усіх громадян, які мають право голосу, "Тиса" випереджає правлячу партію на 11 процентних пунктів, а серед активних виборців її перевага досягає рекордних 20 пунктів.

За словами Мадяра, його партія після виборів планує активізувати кампанію ще більше, з метою здобуття парламентської більшості у дві третини, що дозволить "Тисі" отримати мандат на внесення змін до конституції. Він впевнений, що результати цих виборів стануть історичними для політичного ландшафту Угорщини.

Водночас Bloomberg зазначає, що результати Median демонструють значно більшу перевагу опозиційної партії, ніж прогнозують інші незалежні соціологічні агентства. Деякі з них оцінюють перевагу "Тиси" в однозначне число, тоді як урядові опитування традиційно прогнозують перемогу "Фідес". Крім того, за прогнозами, ультраправа партія "Мі Хазанк" також може подолати прохідний бар’єр до парламенту.

Як вже писали "Коментарі", міністр у справах Європи, інтеграції та сім’ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення вступу України до ЄС, на що наполягає президент Володимир Зеленський. За даними Financial Times, нині дев’ять країн, включно із Західними Балканами та Молдовою, перебувають у статусі кандидатів на членство. Війна в Україні прискорила обговорення цього процесу, але деякі держави побоюються залишитися позаду через політичне пришвидшення заявки Києва. 



