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Верховный представитель ЕС назвал Россию стороной конфликта: подробности

Боррель также поддержал инициативу проведения саммита Крымской платформы

сегодня, 09:00
Автор:

Елизавета Черных

Верховный представитель Евросоюза по внешне политике и безопасности Жозеп Боррель назвал Российскую Федерацию стороной конфликта в отношениях с Украиной. Об этом он заявил во время видеоконференции, передает информагенство УНН. 

Верховный представитель ЕС назвал Россию стороной конфликта: подробности

Жозеп Боррель - фото из открытых источников

“Через шесть лет, как все члены Совета Безопасности поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, занимая конструктивную позицию ”, — сказал представитель ЕС. 

Боррель также поддержал инициативу проведения саммита Крымской платформы и совместно с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем станет его участником. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в последнее время многие политики громко заговорили про ядерное оружие, от которого Украина отказалась еще в 90-х, подписав Будапештский меморандум. Однако подобное вооружение все еще остается в России, которая ведет против нас войну. При этом, по мнению главы отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Кремле не рискнут пойти на ядерный удар по Украине.

Как пояснил Кравчук, подобный шаг, в первую очередь, невыгоден самой России. И не из-за вероятного осуждения мировым обществом или затрат на сам запуск ядерных ракет. Все дело в последствиях подобной атаки.

В материале нашего портала также можно прочитать, возможно ли полное прекращение транзита российского газа через Украину? К чему и как мы должны готовиться? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1932332-borrel-nazvav-rosiyu-storonoyu-konfliktu
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