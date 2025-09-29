logo

Вершина цинизма: друзья Путина в ЕС издали новое объяснение закупки нефти у РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Вершина цинизма: друзья Путина в ЕС издали новое объяснение закупки нефти у РФ

Орбан и Фицо объяснили невозможность отказа от российской нефти техническими и экономическими ограничениями.

29 сентября 2025, 07:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьеры Венгрии и Словакии открыто выступили против давления с целью приостановить закупки российской нефти. Они подчеркнули, что не будут принимать внешние указания по источникам поставок газа и нефти, сообщает Bloomberg.

Вершина цинизма: друзья Путина в ЕС издали новое объяснение закупки нефти у РФ

Фото: из открытых источников

Виктор Орбан и Роберт Фицо подчеркнули, что отказ от использования нефтепровода "Дружба" является для их стран технически и экономически непосильным шагом. Эту позицию они озвучили в ходе встречи на границе между Венгрией и Словакией.

"Ни одно государство не имеет права диктовать нам, откуда брать энергоресурсы, ведь согласно международному праву это суверенное решение каждой страны", — заявил Фицо перед небольшой аудиторией в венгерском городе Эстергом.

Роберт Фицо поддержал позицию Виктора Орбана, назвав инициативы Европейского Союза отказаться от российской энергетики политическим и идеологическим постановлением, которое нанесет ущерб не только Венгрии и Словакии, но и всей Европе.

Что касается закупок российской нефти, то стоит напомнить, что президент США обсуждал этот вопрос с венгерским премьером, а глава МИД Венгрии заявил, что даже просьба со стороны Дональда Трампа не заставит страну прекратить импорт нефти из России.

Виктор Орбан жестко отверг требования Трампа о сокращении закупок, объясняя, что это нанесет серьезный ущерб венгерской экономике.

В то же время, Украина предложила Словакии альтернативные варианты поставки газа и нефти вместо российских, о чем договорились президент Зеленский и премьер Фицо.

Как уже писали "Комментарии", 28 сентября состоялся один из самых масштабных воздушных ударов по Украине — около 500 беспилотников и более сорока ракет. Политический аналитик Александр Кочетков в своей тщательной оценке обращает внимание на то, что Киев был среди главных целей, и это позволяет проверить эффективность новых средств противовоздушной обороны, в частности широко анонсированных дронов-перехватчиков.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-28/orban-fico-put-on-united-front-to-rebuff-calls-on-russia-energy
