Прем’єри Угорщини та Словаччини відкрито виступили проти тиску з метою припинити закупівлі російської нафти. Вони наголосили, що не прийматимуть зовнішніх вказівок щодо джерел постачання газу і нафти, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Віктор Орбан та Роберт Фіцо підкреслили, що відмова від використання нафтопроводу "Дружба" наразі є для їхніх країн технічно і економічно непосильним кроком. Цю позицію вони озвучили під час зустрічі на кордоні між Угорщиною та Словаччиною.

"Жодна держава не має права диктувати нам, звідки брати енергоресурси, адже згідно з міжнародним правом це суверенне рішення кожної країни", — заявив Фіцо перед невеликою аудиторією в угорському місті Естергом.

Роберт Фіцо підтримав позицію Віктора Орбана, назвавши ініціативи Європейського Союзу відмовитися від російської енергетики політичною та ідеологічною постановою, яка завдасть шкоди не лише Угорщині та Словаччині, а й усій Європі.

Щодо закупівель російської нафти, варто нагадати, що президент США обговорював це питання з угорським прем’єром, а голова МЗС Угорщини заявив, що навіть прохання з боку Дональда Трампа не змусить країну припинити імпорт нафти з Росії.

Віктор Орбан жорстко відкинув вимоги Трампа про скорочення закупівель, пояснюючи, що це завдасть серйозної шкоди угорській економіці.

Водночас Україна запропонувала Словаччині альтернативні варіанти постачання газу та нафти замість російських, про що домовилися президент Зеленський і прем’єр Фіцо.

Як вже писали "Коментарі", 28 вересня відбувся один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні — близько 500 безпілотників і понад сорок ракет. Політичний аналітик Олександр Кочетков у своїй ретельній оцінці звертає увагу на те, що Київ був серед головних цілей, і це дає можливість перевірити ефективність нових засобів протиповітряної оборони, зокрема широко анонсованих дронів-перехоплювачів.