Весной Украина может остаться без денег: с каким вопросом продолжает тянуть ЕС
Весной Украина может остаться без денег: с каким вопросом продолжает тянуть ЕС

Бельгия продолжает тормозить "репарационный кредит" Украине

15 ноября 2025, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз пытается как можно скорее решить спорные вопросы с Бельгией, которая пока что выступает против плана финансирования обороны Украины за счёт российских денег. Затягивание этого вопроса угрожает тем, что весной Украина может остаться без средств, и в ЕС рассматривают своё предложение о кредите как наилучший вариант, позволяющий Киеву продолжить закупки оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal". 

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, бельгийские чиновники опасаются, что в случае политических или юридических проблем у страны могут возникнуть обязательства, потенциально эквивалентные трети её национального экономического объёма.

В материале говорится, что спор между Бельгией и ЕС сводится к противоречивым оценкам правовых рисков, связанных с репарационным кредитом. Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их низкими и контролируемыми, в то время как у бельгийских чиновников противоположное мнение.

Авторы публикации отмечают, план ЕС предполагает предоставление Украине кредита из денежных резервов, накопленных в Европейском центральном банке по мере наступления срока погашения российских активов в Euroclear. Украине потребуется вернуть эти деньги только в том случае, если Россия выплатит Киеву репарации после войны.

"В связи с этим Европейская комиссия предоставит Euroclear контракт, фактически являющийся векселем, обязуясь покрыть баланс Euroclear, если компании когда-либо придется вернуть долг России. Страны ЕС гарантируют наличие у комиссии ресурсов для возможного погашения долга. Euroclear, со своей стороны, потребуется рассчитаться с Россией только в случае снятия западных санкций с ее активов. До этого срока кредит для Украины может быть пролонгирован бессрочно и не считаться долгом Украины", — отмечается в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзники Киева хотят и дальше спонсировать войну: против чего высказались Франция и Бельгия.




Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraines-200-billion-lifeline-from-europe-stumbles-on-pushback-in-belgium-b38d0453
