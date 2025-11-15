Навесні Україна може залишитись без грошей: з яким питанням продовжує тягнути ЄС

Європейський Союз намагається якнайшвидше вирішити спірні питання з Бельгією, яка поки що виступає проти плану фінансування оборони України за рахунок російських грошей. Затягування цього питання загрожує тим, що навесні Україна може залишитись без коштів, і в ЄС розглядають свою пропозицію про кредит як найкращий варіант, який дозволяє Києву продовжити закупівлю зброї. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Заморожені активи Росії. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що бельгійські чиновники побоюються, що у разі політичних чи юридичних проблем у країни можуть виникнути зобов'язання, потенційно еквівалентні третині її національного економічного обсягу.

У матеріалі йдеться, що суперечка між Бельгією та ЄС зводиться до суперечливих оцінок правових ризиків, пов'язаних із репараційним кредитом. Чиновники ЄС визнають наявність ризиків, але вважають їх низькими та контрольованими, тоді як у бельгійських чиновників протилежна думка.

Автори публікації зазначають, що план ЄС передбачає надання Україні кредиту з грошових резервів, накопичених у Європейському центральному банку в міру настання терміну погашення російських активів у Euroclear. Україні треба буде повернути ці гроші лише в тому випадку, якщо Росія виплатить Києву репарації після війни.

"У зв'язку з цим Європейська комісія надасть Euroclear контракт, що фактично є векселем, зобов'язуючись покрити баланс Euroclear, якщо компанії коли-небудь доведеться повернути борг Росії. Країни ЄС гарантують наявність у комісії ресурсів для можливого погашення боргу. Euroclear, зі свого боку, буде потрібно розрахуватися з Росією тільки у випадку зняття західних санкцій". безстроково і не вважатися боргом України", — наголошується у статті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзники Києва хочуть і надалі спонсорувати війну : проти чого висловилися Франція та Бельгія.



