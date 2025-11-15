logo_ukra

BTC/USD

96268

ETH/USD

3174.47

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Навесні Україна може залишитись без грошей: з яким питанням продовжує тягнути ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Навесні Україна може залишитись без грошей: з яким питанням продовжує тягнути ЄС

Бельгія продовжує гальмувати "репараційний кредит" Україні

15 листопада 2025, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз намагається якнайшвидше вирішити спірні питання з Бельгією, яка поки що виступає проти плану фінансування оборони України за рахунок російських грошей. Затягування цього питання загрожує тим, що навесні Україна може залишитись без коштів, і в ЄС розглядають свою пропозицію про кредит як найкращий варіант, який дозволяє Києву продовжити закупівлю зброї. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Навесні Україна може залишитись без грошей: з яким питанням продовжує тягнути ЄС

Заморожені активи Росії. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що бельгійські чиновники побоюються, що у разі політичних чи юридичних проблем у країни можуть виникнути зобов'язання, потенційно еквівалентні третині її національного економічного обсягу.

У матеріалі йдеться, що суперечка між Бельгією та ЄС зводиться до суперечливих оцінок правових ризиків, пов'язаних із репараційним кредитом. Чиновники ЄС визнають наявність ризиків, але вважають їх низькими та контрольованими, тоді як у бельгійських чиновників протилежна думка.

Автори публікації зазначають, що план ЄС передбачає надання Україні кредиту з грошових резервів, накопичених у Європейському центральному банку в міру настання терміну погашення російських активів у Euroclear. Україні треба буде повернути ці гроші лише в тому випадку, якщо Росія виплатить Києву репарації після війни.

"У зв'язку з цим Європейська комісія надасть Euroclear контракт, що фактично є векселем, зобов'язуючись покрити баланс Euroclear, якщо компанії коли-небудь доведеться повернути борг Росії. Країни ЄС гарантують наявність у комісії ресурсів для можливого погашення боргу. Euroclear, зі свого боку, буде потрібно розрахуватися з Росією тільки у випадку зняття західних санкцій". безстроково і не вважатися боргом України", — наголошується у статті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзники Києва хочуть і надалі спонсорувати війну : проти чого висловилися Франція та Бельгія.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/ukraines-200-billion-lifeline-from-europe-stumbles-on-pushback-in-belgium-b38d0453
Теги:

Новини

Всі новини