Вето Венгрии: в ЕС рассказали, есть ли у Украины еще шанс получить финансирование

В Европейском Союзе уверены, что Украина получит финансовую помощь, несмотря на венгерское вето. Поскольку блок имеет различные инструменты решения вопросов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Financial Times.

Президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, альтернативное предложение собрать деньги для Украины через соглашение между 26 другими странами ЕС (за исключением Венгрии – ред.) рассматривается как "запасной вариант".

"Просмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами — включая поддержку для Украины, миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияние на национальные бюджеты, были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран", — отметил Мишель.

Он сообщил, что к решению данного вопроса вернутся в начале следующего года.

"У нас есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", — сказал Мишель.

Напомним, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины, но еще вернется к обсуждению вопроса, о чем в частности сообщил и премьер Венгрии Виктор Орбан в своем профиле в соцсети Twitter.

Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны были бы принять все страны. Однако Орбан, которого связывают тесные связи с Кремлем, наложил вето.

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