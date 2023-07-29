Въезд в Европу станет платным: сколько и кому придется платить

Для всех граждан, чьи страны имеют безвизовый режим с ЕС, въезд станет платным. Такое нововведение вступит в силу с 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили на официальном сайте Евросоюза.

Въезд в Европу станет платным. Фото: Getty Images

Согласно нововведению, въезд в любую из 30 стран Европы будет осуществляться с помощью специального разрешения ETIAS. Он является обязательным условием въезда для "безвизовых" граждан. Этот документ будет привязан к вашему загранпаспорту и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

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Если человек получает новый загранпаспорт, ему также нужно получить новое разрешение на поездку ETIAS. С ним можно будет въезжать на территорию всех европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания – до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Но в то же время на границе все равно могут быть устроены дополнительные проверки на соответствие условиям въезда даже с наличием разрешения.

Для того чтобы оформить ETIAS, нужно заполнить форму заявки с помощью официального вебсайта или одноименного мобильного приложения. Подача заявки на получение разрешения стоит семь евро.

Для получения ETIAS украинцам необходимо предоставить биометрический паспорт, выданный соответствующими государственными органами в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

Если у вас есть паспорт другого типа, потребуется виза для въезда в европейскую страну, где требуется ETIAS.

Получить ETIAS необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом, независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский суд объявил дату слушаний по делу "Украина против России".



