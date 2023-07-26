Вместо зернового коридора в Черном море появятся коридоры солидарности: подробности

Европейский Союз дал свое согласие на экспорт почти всех сельскохозяйственных товаров из Украины по дорогам солидарности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, отметив при этом, что до того, как Россия вышла из зернового соглашения, тем самым закрыв "зерновой коридор", 60% украинского экспорта отгружалось по "коридорам солидарности", а 40% — по Черному морю, пишет "Sky News".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 млн тонн масличных и зерновых культур в месяц, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", — заявил Войцеховский.

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Представитель ЕС также подчеркнул, что "маршруты солидарности" позволяют транспортировать товары через страны Евросоюза на баржах, по железной дороге, автомобильным или внутренним водным путям.

Читайте также на портале "Комментарии" — после выхода на прошлой неделе из зерновой сделки, Россия практически каждый день атакует портовую инфраструктуру Одесской области. Этой ночью агрессор ударил по портовой инфраструктуре Дуная, разрушив ангар с зерновыми, повредив резервуары для хранения других видов грузов. Тем временем, российский диктатор Путин утверждает, что за почти год в рамках зерновой сделки более 70% экспортируемых из Украины грузов якобы поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов. И фактически пытается перетянуть на свою сторону страны Африки, Азии и Латинской Америки. Чего, на самом деле, добивается рф – и как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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