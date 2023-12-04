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Внутри ЕС идет спор по бюджету: чем это угрожает Украине

Чиновники говорят, что переговоры с ЕС по бюджету будут трудными, но компромисс все еще возможен

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны Евросоюза продолжают спорить относительно бюджета блока. Из-а продолжающихся дискуссий подвисло в воздухе выделение 50 миллиардов евро помощи для Киева. И это происходит в то время, когда поток финансовой и военной поддержки Украины со стороны США внезапно остановился из-за политической турбулентности в Конгрессе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на чиновников.

Внутри ЕС идет спор по бюджету: чем это угрожает Украине

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета блока – включая 50 миллиардов евро для Украины – накануне саммита в Брюсселе 14-15 декабря.


Финансирование Украины Брюсселем стало предметом споров в более широких дебатах о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева с другими запросами на финансирование для пополнения своего бюджета на 2021-2027 годы.

50 миллиардов евро для Украины — состоящие из 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиардов евро займов — были объединены с запросами на 15 миллиардов евро на миграцию, 10 миллиардов евро для инвестиций в "стратегические технологии" и почти 19 миллиардов евро для выплаты процентов на совместные заимствования ЕС.

В то же время на последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер Германии Олаф Шольц отверг расчеты комиссии как "комические", по словам нескольких человек, информированных о частных дебатах.

Чиновники заявили, что переговоры с ЕС по бюджету будут трудными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен до саммита. В то же время усилиям ЕС достичь компромисса мешает победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда об ограничении заимствований правительства. Бюджетная сделка будет "очень, очень сложной", пишет FT.

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Источник: https://www.ft.com/content/6cd69168-aef4-4c8c-950c-62d7465fe5bb
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