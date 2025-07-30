Внутри ЕС произошел раскол: по какому вопросу разошлись европейцы

Европейский Союз не смог достичь договоренности о введении санкций против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Spiegel".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на данные немецких источников издание отмечает, что ключевую роль в блокировании инициативы сыграли Германия и Италия.

Обсуждения в Комитете постоянных представителей в Брюсселе завершились провалом, результата достичь не удалось.

Еврокомиссия впервые предложила частичное прекращение участия Израиля в программе исследований Horizon Europe — одном из ключевых инструментов научного сотрудничества между ЕС и третьими странами.

Это стало бы первым прямым шагом Брюсселя против Израиля с начала войны в Газе. Однако, сопротивление ряда государств-членов блокирует принятие этого решения на уровне ЕС.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп, который ранее избегал прямой критики действий Израиля, на этот раз открыто призвал союзника усилить поставки гуманитарной помощи в Газу.

После встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, американский лидер заявил, что независимо от того, называете ли вы это голодом или нет, это дети, которые голодают. Его заявление, по оценкам западных СМИ, свидетельствует об изменении риторики США в отношении Израиля на фоне роста международного давления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что два самолета Бундесвера уже вылетели для участия в гуманитарной операции по воздушному сбросу помощи над Газой. Их снаряжение происходит в Иордании. Миссии могут начаться уже сегодня или в ближайшие дни. В то же время гуманитарные организации ставят под сомнение эффективность таких действий.

По их словам, объемы помощи при сбросе мизерные, а сам метод — дорогой и опасный. Поддоны могут представлять угрозу для жизни людей на земле.

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