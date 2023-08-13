Водитель автобуса заснул: в страшной аварии в Австрии погибли четверо украинцев, из них двое – дети

На территории Австрии, в смертельной автоаварии погибли четверо украинцев – это двое взрослых и еще два ребенка. Одному погибшему малышу было только несколько месяцев, другому исполнилось 3 года. Еще информируют, что двое взрослых, тоже ставших жертвами смертельного ДТП, приходились бабушкой и дедушкой погибшим детям.

В Австрии в ДТП погибли 4 украинца (фото из открытых источников)

Об этом информирует RMF FM . Журналисты отмечают, что смертельная автоавария произошла около 7 часов утра вчера, 12 августа на автодороге, ведущей в австрийскую столицу между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен.

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Сам пассажирский бус опрокинулся, сломал перила на мосту, а затем упал на поверхность грунтовой дороги, проходившей под автодорогой.

Водитель, оставшийся в живых во время ДТП, признался, что уснул, находясь за рулем только на несколько секунд.

В микроавтобусе путешествовали еще три взрослых и один малыш. Он получил легкие повреждения, а у взрослых диагностированы легкие травмы.

"Мы уже можем подтвердить информацию, установленную с австрийской полицией, что это было транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было", – прокомментировал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше бус с украинцами попал в ДТП . 9 июля в Польше автобус с украинцами попал в страшную аварию. На месте ДТП погибла молодая женщина.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции, подполковник Анджей Фиоль рассказал, что в ДТП погибла женщина, которая была пассажиром буса. Он добавил, что после аварии все пассажиры, ехавшие в автобусе, были доставлены в больницу. У 2 человек были обнаружены телесные повреждения. Стало известно, что 44-летний украинец-водитель был трезвым. Полиция расследует подробности инцидента.

