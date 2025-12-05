Война в Украине: на Трампа больше нет надежды, в ЕС выступают с новой инициативой

Евросоюз должен выработать собственный мирный план по Украине и перестать полностью полагаться на инициативы США. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, пишет Politico. По его словам, ЕС необходимо занять более самостоятельную и сильную позицию в геополитике, включая разработку собственных предложений по прекращению войны в Украине и дальнейшее обсуждение их с американскими партнёрами.

Еврокомиссар Кубилюс. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, европейские столицы оказались неготовыми к появлению американского мирного плана из 28 пунктов. Дополнительное недовольство в Брюсселе вызвал и визит спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву 2 декабря, на котором не присутствовали представители стран ЕС. В Евросоюзе опасаются, что даже если текущая инициатива США не даст результата, в ближайшие месяцы может появиться новый план, что снова поставит Европу в положение наблюдателя.

Кубилюс подчеркнул, что Запад получает "новые планы каждые полгода", и ЕС фактически находится в ожидании, какие предложения поступят из Вашингтона. По его мнению, решения должны формироваться и в Брюсселе, и в Берлине, чтобы Европа могла полноценно участвовать в будущих переговорах о мире.

Еврокомиссар отметил, что разработка собственного европейского плана является критически важной для обеспечения влияния ЕС. Он предложил рассматривать одновременно два документа – европейский и американский, чтобы найти точку синергии между ними и добиться наиболее эффективного результата для Украины и региона.

