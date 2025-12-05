logo

BTC/USD

92015

ETH/USD

3168.47

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Война в Украине: на Трампа больше нет надежды, в ЕС выступают с новой инициативой
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: на Трампа больше нет надежды, в ЕС выступают с новой инициативой

Еврокомиссар Кубилюс считает, что ЕС нужен собственный план мира для Украины

5 декабря 2025, 07:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Евросоюз должен выработать собственный мирный план по Украине и перестать полностью полагаться на инициативы США. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, пишет Politico. По его словам, ЕС необходимо занять более самостоятельную и сильную позицию в геополитике, включая разработку собственных предложений по прекращению войны в Украине и дальнейшее обсуждение их с американскими партнёрами.

Война в Украине: на Трампа больше нет надежды, в ЕС выступают с новой инициативой

Еврокомиссар Кубилюс. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, европейские столицы оказались неготовыми к появлению американского мирного плана из 28 пунктов. Дополнительное недовольство в Брюсселе вызвал и визит спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву 2 декабря, на котором не присутствовали представители стран ЕС. В Евросоюзе опасаются, что даже если текущая инициатива США не даст результата, в ближайшие месяцы может появиться новый план, что снова поставит Европу в положение наблюдателя.

Кубилюс подчеркнул, что Запад получает "новые планы каждые полгода", и ЕС фактически находится в ожидании, какие предложения поступят из Вашингтона. По его мнению, решения должны формироваться и в Брюсселе, и в Берлине, чтобы Европа могла полноценно участвовать в будущих переговорах о мире.

Еврокомиссар отметил, что разработка собственного европейского плана является критически важной для обеспечения влияния ЕС. Он предложил рассматривать одновременно два документа – европейский и американский, чтобы найти точку синергии между ними и добиться наиболее эффективного результата для Украины и региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Financial Times, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине масштабных финансовых ссуд. Речь идет о сумме до 210 млрд евро, что существенно превышает объемы любых предыдущих инициатив ЕС в этой сфере.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/eu-needs-independent-us-ukraine-peace-efforts-defense-commissioner/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
Теги:

Новости

Все новости