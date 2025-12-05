Війна в Україні: на Трампа більше немає надії, у ЄС виступають із новою ініціативою

Євросоюз має виробити власний мирний план щодо України та перестати повністю покладатися на ініціативи США. Про це заявив єврокомісар із оборони Андрюс Кубілюс, пише Politico. За його словами, ЄС необхідно зайняти більш самостійну та сильну позицію у геополітиці, включаючи розробку власних пропозицій щодо припинення війни в Україні та подальше обговорення їх з американськими партнерами.

Єврокомісар Кубілюс. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, європейські столиці виявилися неготовими до появи американського мирного плану із 28 пунктів. Додаткове невдоволення у Брюсселі викликав і візит спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви 2 грудня, на якому не були присутні представники країн ЄС. У Євросоюзі побоюються, що навіть якщо поточна ініціатива США не дасть результату, найближчими місяцями може з'явитися новий план, який знову поставить Європу у становище спостерігача.

Кубілюс підкреслив, що Захід отримує "нові плани кожні півроку", і ЄС фактично перебуває в очікуванні, які пропозиції надійдуть із Вашингтона. На його думку, рішення мають формуватися і в Брюсселі, і в Берліні, щоб Європа могла повноцінно брати участь у майбутніх переговорах щодо миру.

Єврокомісар зазначив, що розробка власного європейського плану є критично важливою для забезпечення впливу ЄС. Він запропонував розглядати одночасно два документи – європейський та американський, щоб знайти точку синергії між ними та досягти найбільш ефективного результату для України та регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за даними Financial Times, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію використати заморожені російські активи для надання Україні масштабних фінансових позик. Йдеться про суму до 210 млрд євро, що суттєво перевищує обсяги будь-яких попередніх ініціатив ЄС у цій сфері.



