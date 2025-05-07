Возможно ли возобновление импорта газа из РФ: Урсула фон дер Ляйен сделала заявление

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Кравцев Сергей
Евросоюз не допустит восстановления зависимости от газа и нефти агрессора. Такое заявление в европарламенте сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейской комиссии.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что зависимость от России вредит не только европейской безопасности, но и экономике. Цены в Европе на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом. Европейцам нужен последний толчок для постепенного отказа от российского ископаемого топлива.
Еврочиновница поддержала новую дорожную карту полного отказа от российских энергоносителей. И отметила, что Россия неоднократно доказывала свою ненадежность как поставщик.
Она признала, что в последнее время в Европе наблюдается небольшое увеличение импорта энергоносителей из России, но спрогнозировала, что оно будет временным.
Президент Еврокомиссии напомнила, что в начале войны ЕС терял на российское ископаемое топливо 12 млрд евро в месяц, а сегодня снизил эти расходы до 1,8 миллиарда евро в месяц.
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