Возможно ли возобновление импорта газа из РФ: Урсула фон дер Ляйен сделала заявление

Евросоюз не допустит восстановления зависимости от газа и нефти агрессора. Такое заявление в европарламенте сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран для российских газа и нефти. Это была бы ошибка исторических масштабов. И мы этого не допустим", — заявила она.

При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что зависимость от России вредит не только европейской безопасности, но и экономике. Цены в Европе на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом. Европейцам нужен последний толчок для постепенного отказа от российского ископаемого топлива.

Еврочиновница поддержала новую дорожную карту полного отказа от российских энергоносителей. И отметила, что Россия неоднократно доказывала свою ненадежность как поставщик.

"Путин уже перекрывал потоки газа в Европу в 2006, 2009, 2014, 2021 годах и на протяжении всей войны. Сколько раз это должно повториться, прежде чем они усвоят урок", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она признала, что в последнее время в Европе наблюдается небольшое увеличение импорта энергоносителей из России, но спрогнозировала, что оно будет временным.

"Мы также должны продолжать подрывать способность России вести войну. Наш основной интерес в сфере безопасности — прекратить финансирование военного сундука Путина", добавила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что в начале войны ЕС терял на российское ископаемое топливо 12 млрд евро в месяц, а сегодня снизил эти расходы до 1,8 миллиарда евро в месяц.

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