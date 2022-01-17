Возвращение гриппа: ЕС стоит перед угрозой "длительной твиндемии"

Этой зимой грипп вернулся в Европу быстрее, чем ожидалось, после того, как почти исчез в прошлом году, что вызывает беспокойство по поводу длительной "твиндемии" с COVID-19 на фоне некоторых сомнений относительно эффективности вакцин против гриппа. Об этом сообщает Reuters.

Кампании вакцинации против сезонного гриппа - Reuters

Закрытие заведений, ношение масок и социальное дистанцирование, ставшие нормой в Европе во время пандемии COVID-19, лишили Европу гриппа минувшей зимой, временно уничтожив вирус, который в мире убивает около 650 000 человек в год, согласно данным ЕС.

Но теперь ситуация изменилась, поскольку страны принимают менее строгие меры для борьбы с COVID-19 из-за широкой вакцинации.

С середины декабря вирусы гриппа распространяются в Европе быстрее, чем ожидалось, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре количество случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии (ICU) стабильно росло до 43 в последнюю неделю года.

Это значительно ниже уровня пандемии – например, еженедельные случаи гриппа в отделениях реанимации достигали пика более 400 на том же этапе в 2018 году.

Но это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда за весь декабрь в отделении реанимации был всего один случай гриппа, свидетельствуют данные.

Возвращение вируса может стать началом чрезвычайно продолжительного сезона гриппа, который может растянуться до лета, сказал Reuters ведущий эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

Эксперт сказал, что снятие ограничительных мер весной может способствовать распространению гриппа далеко за пределы обычного конца европейского сезона в мае.

Твиндемия может оказывать чрезмерное давление на и без того перенапряженные системы здравоохранения, говорится в отчете ECDC.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе французским министерством здравоохранения, три региона Франции, включая регион Парижа, сталкиваются с эпидемией гриппа. Остальные находятся в предэпидемической фазе.

В этом сезоне во Франции сейчас зафиксировано 72 серьезных случая гриппа, шесть смертей.

Ситуацию осложняет то, что доминирующим штаммом гриппа, циркулирующим в этом году, является H3 вируса А, который обычно вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей.

"Еще большое пространство для улучшения, чтобы ограничить влияние эпидемии гриппа", – говорится в заявлении министерства здравоохранения от 11 января. Цель в этом году – вакцинировать 75% людей из группы риска.

Компания Vaccines Europe заявила, что поставила большое количество прививок против гриппа, несмотря на нагрузку на производственные мощности, вызванную пандемией.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Бразилии зафиксировали случаи одновременного заражения и гриппом, и коронавирусом.

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