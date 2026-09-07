«Впервые согласен с Путиным»: один из топ-представителей ЕС неожиданно ответил Москве о «причинах войны»

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс резко отреагировал на очередное заявление Владимира Путина о необходимости устранить так называемые "первопричины" войны против Украины. Свою позицию европейский чиновник изложил в соцсети X.

Андрюс Кубилюс. Фото: из открытых источников

"Это впервые, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "первопричины войны" должны быть устранены", — заявил Кубилюс.

Однако на этом сходство позиций закончилось. Еврокомиссар подчеркнул, что под причинами войны понимает не те обстоятельства, на которые постоянно ссылается российское руководство.

По версии Кубилюса, ключевая причина войны – решение самого Путина начать агрессию против Украины. В качестве конкретных событий он назвал оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022-го.

Таким образом, заявление европейского политика стало прямым ответом на риторику Кремля, где необходимость "устранения первопричин" войны регулярно используется для обоснования российских требований на переговорах.

Слова Кубилюса прозвучали после переговоров Владимира Путина в Москве со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи российский лидер вновь заявил о необходимости устранить причины конфликта, не раскрывая в очередной раз нового содержания этой формулировки.

В Кремле термин "первопричины" используется в контексте требований России по вопросам безопасности и будущего устройства отношений с Украиной и Западом. Киев и его союзники, напротив, неоднократно заявляли, что война началась вследствие российского решения применить силу против Украины.

Реакция Кубилюса фактически переворачивает кремлевскую формулировку: если Москва говорит о внешних обстоятельствах, то еврокомиссар указывает непосредственно на решения российского руководства.

Его заявление прозвучало особенно остро на фоне продолжающихся попыток найти дипломатические пути для прекращения войны и усиливающихся дискуссий о возможных условиях будущего соглашения.

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