«Вперше згоден з Путіним»: один із топ-представників ЄС несподівано відповів Москві про «причини війни»

Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс різко відреагував на чергову заяву Володимира Путіна про необхідність усунути так звані першопричини війни проти України. Свою позицію європейський чиновник виклав у соцмережі X.

Андрюс Кубілюс. Фото: з відкритих джерел

"Це вперше, коли я погоджуюсь з Путіним: справжні "першопричини війни" мають бути усунені", — заявив Кубілюс.

Однак на цьому подібність позицій закінчилася. Єврокомісар наголосив, що під причинами війни розуміє не ті обставини, на які постійно посилається російське керівництво.

За версією Кубілюса, ключова причина війни – рішення самого Путіна розпочати агресію проти України. Як конкретні події він назвав окупацію Криму в 2014 році і повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022-го.

Таким чином, заява європейського політика стала прямою відповіддю на риторику Кремля, де необхідність усунення першопричин війни регулярно використовується для обґрунтування російських вимог на переговорах.

Слова Кубілюса пролунали після переговорів Володимира Путіна в Москві зі спеціальним посланником президента США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером. Після зустрічі російський лідер знову заявив про необхідність усунути причини конфлікту, не в черговий раз розкриваючи нового змісту цього формулювання.

У Кремлі термін "першопричини" використовується в контексті вимог Росії з питань безпеки та майбутнього устрою відносин з Україною та Заходом. Київ та його союзники, навпаки, неодноразово заявляли, що війна почалася внаслідок російського рішення застосувати чинність проти України.

Реакція Кубілюса фактично перевертає кремлівське формулювання: якщо Москва говорить про зовнішні обставини, то єврокомісар вказує безпосередньо на рішення російського керівництва.

Його заява прозвучала особливо гостро на тлі спроб знайти дипломатичні шляхи для припинення війни і посилення дискусій про можливі умови майбутньої угоди.

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