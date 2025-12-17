Время до конца недели: в ЕС забили тревогу из-за будущего существования Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила необходимость принятия решения о финансовой поддержке Украины на саммите европейских лидеров в Брюсселе на этой неделе, сообщает Politico.

Фото: из открытых источников

Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, она отметила, что потребности Киева на 2026-2027 годы оцениваются примерно в 137 миллиардов евро, из которых Европа должна обеспечить около двух третей — 90 миллиардов.

"Европа несет ответственность за собственную безопасность. Мы должны быть готовы, и нет ничего более важного для европейской обороны, чем поддержка Украины. Следующие дни станут решающими", — подчеркнула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что лично предложила два возможных пути предоставления финансовой помощи Киеву: репарационный кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, и общие заимствования от ЕС. По ее словам, лидеры Европы должны решить, по какому пути двигаться, однако принятие решения о финансировании Украины на следующие два года является настоятельной необходимостью.

Фон дер Ляен также отметила, что временами представления о Европе оказываются устаревшими, имея в виду критику в адрес европейских лидеров, которую ранее высказал бывший президент США Дональд Трамп, заявляя, что Европа "слабая" и не знает, как поступить.

