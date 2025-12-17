logo_ukra

Час до кінця тижня: у ЄС забили на сполох через майбутнє існування України
НОВИНИ

Час до кінця тижня: у ЄС забили на сполох через майбутнє існування України

ЄС повинен допомагати Києву, аби гарантувати безпеку власного континенту, каже глава Єврокомісії

17 грудня 2025, 15:00
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності ухвалення рішення щодо фінансової підтримки України на саміті європейських лідерів у Брюсселі цього тижня, повідомляє Politico.

Час до кінця тижня: у ЄС забили на сполох через майбутнє існування України

Фото: з відкритих джерел

Виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі, вона зазначила, що потреби Києва на 2026–2027 роки оцінюються приблизно у 137 мільярдів євро, з яких Європа має забезпечити близько двох третин — приблизно 90 мільярдів. 

"Європа несе відповідальність за власну безпеку. Ми повинні бути готові, і немає нічого важливішого для європейської оборони, ніж підтримка України. Наступні дні стануть вирішальними", — підкреслила фон дер Ляєн. 

Президентка Єврокомісії нагадала, що особисто запропонувала два можливі шляхи надання фінансової допомоги Києву: репараційний кредит, забезпечений замороженими російськими активами, та спільні запозичення від ЄС. За її словами, лідери Європи повинні вирішити, яким шляхом рухатися, однак прийняття рішення про фінансування України на наступні два роки є нагальною необхідністю.

Фон дер Ляєн також зазначила, що часом уявлення про Європу виявляються застарілими, маючи на увазі критику на адресу європейських лідерів, яку раніше висловив колишній президент США Дональд Трамп, заявляючи, що Європа "слабка" і не знає, як діяти.

Як вже писали "Коментарі", серед основних видів озброєння, які Росія використовує під час атак на Київ, — безпілотники типу "Шахед" та крилаті ракети. Їхнє завдання — завдати значних руйнувань та створити загрозу для цивільного населення.   За його словами, основне навантаження на столицю під час обстрілів несуть саме "Шахеди" та крилаті ракети, але під час масованих атак ворог застосовує і балістичні ракети, зокрема "Кинджали".



