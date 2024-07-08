Все-таки доигрался: Орбан может потерять председательство в ЕС

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Кравцев Сергей
Послы стран-членов Европейского Союза 10 июля обсудят недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – в частности, в Россию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Журналист намекнул, что у ЕС могут отобрать председательство у Венгрии.
Стоит отметить, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай содействовал миру во всем мире.
Говоря о российско-украинской войне, венгерский премьер-министр отметил, что венгры – миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда при мире и никогда за войны".
Еще раньше одиозный политик совершил визит в Москву, где встретился с российским диктором Владимиром Путиным. Этой проделкой он уже вызвал шквал негативной реакции как со стороны лидеров ЕС, так и США. Однако нашлись и те, кто поддержал его, в том числе премьер Словакии Роберт Фицо. Что это было? Может ли быть, что Будапешт начинает расшатывать ситуацию в пользу России, заставляя Киев и Запад начать диалог с Путиным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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