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Все-таки доигрался: Орбан может потерять председательство в ЕС

Визиты Орбана в Москву и Пекин стали поводом для ЕС задуматься, следует ли оставлять Венгрии право председательства в ЕС

8 июля 2024, 16:40 comments2474
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Кравцев Сергей
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Послы стран-членов Европейского Союза 10 июля обсудят недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – в частности, в Россию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Все-таки доигрался: Орбан может потерять председательство в ЕС

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Журналист намекнул, что у ЕС могут отобрать председательство у Венгрии.

"Послы ЕС в среду обсудят Венгрию и последние визиты Орбана, в частности в Россию. Вряд ли это произойдет, но, как кто-то сказал, "опять извлекли материалы о том, как отобрать председательство", — написал Йозвяк.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай содействовал миру во всем мире.

Говоря о российско-украинской войне, венгерский премьер-министр отметил, что венгры – миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда при мире и никогда за войны".

"Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", — заявил Виктор Орбан.

Еще раньше одиозный политик совершил визит в Москву, где встретился с российским диктором Владимиром Путиным. Этой проделкой он уже вызвал шквал негативной реакции как со стороны лидеров ЕС, так и США. Однако нашлись и те, кто поддержал его, в том числе премьер Словакии Роберт Фицо. Что это было? Может ли быть, что Будапешт начинает расшатывать ситуацию в пользу России, заставляя Киев и Запад начать диалог с Путиным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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