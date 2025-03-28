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Все-таки включили заднюю: от чего решил отказаться ЕС, чтобы не гневить Трампа

FT пишет о том, что ЕС минимально оштрафует Apple и Meta, хотя ранее предполагалось, что штрафы будут намного выше

сегодня, 14:18
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Кравцев Сергей

На следующей неделе ЕС планирует наложить штрафы на Apple и Meta в соответствии с законом о цифровых рынках. Вот только это наказание будет "минимальным". Брюссель решил смягчить свои шаги в отношении США, чтобы "не гневить" главного, пока еще, союзника Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Все-таки включили заднюю: от чего решил отказаться ЕС, чтобы не гневить Трампа

ЕС и США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, которые хорошо знакомы с решением ЕС, Apple ждет штраф, а также обязательство пересмотреть правила App Store. В частности, будет закрыто расследование, которое касалось дизайна экрана выбора веб-браузера.

Meta, в свою очередь, ждет обязательство изменить модель "плати или соглашайся", которая заставляет пользователей давать согласие на отслеживание персональных данных, или же платить за пользование продуктами компании без рекламы.

Компании могут оштрафовать на сумму до 10% от их глобального оборота, что равно сумме в миллиарды долларов. В то же время Европейская комиссия выставляет пожелания, чтобы штрафы были существенно меньше из-за того, что свод цифровых правил ЕС является относительно новым, а решения могут быть обжалованы в суде.

Как пишут авторы публикации, любые штрафы на американские технологические компании рискует вызвать реакцию со стороны Трампа, который называл наказание "формой налогообложения" и "вымогательством за рубежом".

Ожидается, что запланированные решения представят членам ЕС уже в пятницу. Объявление штрафов запланировано на следующую неделю, впрочем, срок может измениться.

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Источник: https://www.ft.com/content/c3933e2f-787e-453b-82eb-a981ddd48a31
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