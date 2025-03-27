Все-таки война: ЕС готовит ответ на автомобильные пошлины Трампа

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Кравцев Сергей
Президент США Дональда Трампа объявил о 25% пошлинах на импорт всех автомобилей. ЕС готовится принять ответные меры для защиты всех стран – членов блока. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕС и США. Фото: из открытых источников
Глава Еврокомиссии предупредила, что первыми на себе ощутит удар от пошлин обычный бизнес. Причем проиграет от нововведения, как бизнес в США, так и в Европейском Союзе.
Стоит отметить, новые пошлины, которые ударят, в частности, по немецким автопроизводителям, вступят в силу 2 апреля.
В тот же день глава Белого дома намерен ввести более широкий спектр так называемых взаимных пошлин.
Читайте также на портале "Комментарии" - президент США Дональд Трамп анонсировал ввод 25% пошлин на импортные автомобили. Канада обещает отреагировать и не исключает ответные меры. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает Reuters.
Как пишут авторы публикации, пошлины, судя по всему, нанесут ущерб высокоинтегрированной североамериканской автомобильной промышленности.
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