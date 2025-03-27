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Все-таки война: ЕС готовит ответ на автомобильные пошлины Трампа

Евросоюз готовится защищать своих работников, бизнес и потребителей

27 марта 2025, 10:10 comments2029
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Кравцев Сергей

Президент США Дональда Трампа объявил о 25% пошлинах на импорт всех автомобилей. ЕС готовится принять ответные меры для защиты всех стран – членов блока. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все-таки война: ЕС готовит ответ на автомобильные пошлины Трампа

ЕС и США. Фото: из открытых источников

"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский автомобильный экспорт", — сказала она.

Глава Еврокомиссии предупредила, что первыми на себе ощутит удар от пошлин обычный бизнес. Причем проиграет от нововведения, как бизнес в США, так и в Европейском Союзе.

"Как крупная торговая сила и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", — добавила Фон дер Ляйен.

Стоит отметить, новые пошлины, которые ударят, в частности, по немецким автопроизводителям, вступят в силу 2 апреля. 

"Мы собираемся взимать плату со стран за ведение бизнеса в нашей стране и за то, что они отнимают у нас рабочие места, отнимают наше богатство, отнимают многое из того, что они отнимали на протяжении многих лет", — заявил Трамп.

В тот же день глава Белого дома намерен ввести более широкий спектр так называемых взаимных пошлин.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент США Дональд Трамп анонсировал ввод 25% пошлин на импортные автомобили. Канада обещает отреагировать и не исключает ответные меры. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает Reuters.

"Мы защитим наших работников, мы защитим наши компании, мы защитим нашу страну, и мы защитим ее вместе", — сказал глава канадского правительства. 

Как пишут авторы публикации, пошлины, судя по всему, нанесут ущерб высокоинтегрированной североамериканской автомобильной промышленности.




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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_896
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