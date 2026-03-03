Вскоре попрощаемся с Орбаном: Зеленский сделал интригующее заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский оптимистично настроен по поводу предстоящих выборов в Венгрии. Украинский лидер убежден, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишится власти на следующих выборах. Глава государства также подчеркнул, что политический вес венгерского лидера преувеличен и зависит от поддержки крупных игроков. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов.
Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопросы представителей масс-медиа по противодействию пророссийским силам в Европе, Владимир Зеленский вспомнил Виктора Орбана, отметив, что за венгерским премьером может стоять Кремль.
Владимир Зеленский выразил оптимизм по поводу будущих изменений в Венгрии. По мнению президента, нынешний кризис в отношениях временный и связан исключительно с действующей верхушкой страны.
Президент считает, что Орбан не удержит власть, что позволит Киеву и Будапешту вернуться к нормальному сотрудничеству.
При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что венгры не пророссийские по своей сути.
