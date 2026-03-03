Невдовзі попрощаємося з Орбаном: Зеленський зробив інтригуючу заяву

Глава української держави Володимир Зеленський оптимістично налаштований відносно майбутніх виборів в Угорщині. Український лідер переконаний, що діючий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є перебільшеною і залежить від підтримки великих гравців. Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на питання представників мас-медіа щодо протидії проросійським силам у Європі, Володимир Зеленський згадав Віктора Орбана, зауваживши, що за угорським прем’єром може стояти Кремль.

"Орбан стає важливим лише тоді, коли потужні політичні сили наділяють його цією силою. В іншому випадку він має мало цінності. Угорщина – значуща країна, проте вона не має військової ваги", — зауважив президент.

Володимир Зеленський висловив оптимізм щодо майбутніх змін в Угорщині. На думку президента, нинішня криза у відносинах є тимчасовою і пов’язаною виключно з чинною верхівкою країни.

Президент вважає, що Орбан не втримає владу, що дозволить Києву та Будапешту повернутися до нормального співробітництва.

При цьому Володимир Зеленський наголосив, що угорці не є проросійськими за своєю суттю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних медіа про можливий вихід Росії з переговорного процесу у разі відмови України передати їй Донбас.

За словами глави держави, сторони сідають за стіл перемовин не для ультиматумів, а для досягнення результату.

Також видання "Коментарі" писало – Володимир Зеленський окреслив принципову позицію щодо можливих домовленостей навколо Донбасу в межах переговорів із РФ та США.



