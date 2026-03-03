Невдовзі попрощаємося з Орбаном: Зеленський зробив інтригуючу заяву

Рубрики
Глава української держави Володимир Зеленський оптимістично налаштований відносно майбутніх виборів в Угорщині. Український лідер переконаний, що діючий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є перебільшеною і залежить від підтримки великих гравців. Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.
Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел
Відповідаючи на питання представників мас-медіа щодо протидії проросійським силам у Європі, Володимир Зеленський згадав Віктора Орбана, зауваживши, що за угорським прем’єром може стояти Кремль.
Володимир Зеленський висловив оптимізм щодо майбутніх змін в Угорщині. На думку президента, нинішня криза у відносинах є тимчасовою і пов’язаною виключно з чинною верхівкою країни.
Президент вважає, що Орбан не втримає владу, що дозволить Києву та Будапешту повернутися до нормального співробітництва.
При цьому Володимир Зеленський наголосив, що угорці не є проросійськими за своєю суттю.
