Всплеск цен на газ и электроэнергию: как ЕС противодействует росту показателей

Министры энергетики стран Европейского Союза встретились в четверг, 2 декабря, чтобы обсудить пути урегулирования высоких цен на газ и электроэнергию, Страны до сих пор имеют разногласия относительно того, следует ли удовлетворить недавний рост цен путем пересмотра правил энергетического рынка. Об этом сообщает Reuters.

Высоковольтные линии электропередач и опоры электричества - Reuters

Осенью цены на энергоносители в Европе выросли до рекордно высоких показателей, поскольку жесткие поставки газа столкнулись с высоким спросом в экономиках возобновляемых после пандемии COVID-19 стран. Хотя цены на газ отступили от рекордно высоких показателей в октябре, они все равно остаются относительно высокими.

Страны-члены ЕС пытались найти способ урегулирования высоких цен, несмотря на то, что лидеры и министры стран уже провели несколько экстренных встреч в последние месяцы для обсуждения этого вопроса.

Германия, Дания, Нидерланды и шесть других стран в среду, 1 декабря, опубликовали совместное заявление, в котором выступают против призывов других правительств реформировать энергетические рынки ЕС.

По мнению лидеров стран, ограничение цен или переход к другой системе установления национальных цен на электроэнергию могут помешать торговле электроэнергией между странами и подорвать стимулы к добавлению недорогой возобновляемой энергии в систему.

Между тем, Испания, Франция и Польша являются одними из стран, выступающих за реформы, предлагающие меры ограничения участия финансовых спекулянтов на рынке углерода ЕС или совместную покупку газа между странами для формирования стратегических резервов. Многие страны ЕС использовали временные национальные меры для защиты потребителей от высших счетов, включая снижение налогов на электроэнергию и субсидии для домохозяйств.

Комиссия заявила, что будет изучать преимущества долгосрочных вариантов, и попросила регуляторов исследовать, функционируют ли рынки углерода и электроэнергии в ЕС должным образом.

В первоначальном докладе Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов, опубликованном в прошлом месяце, не были выявлены серьезные проблемы с текущим рынком электроэнергии. Отдельное расследование, проведенное Службой контроля над ценными бумагами блока, свидетельствует об отсутствии доказательств злоупотреблений на рынке углерода ЕС.

Министры также планируют оценить прогресс в переговорах по установлению более жестких целей ЕС по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии в этом десятилетии.

Как сообщали "Комментарии" ранее, электроэнергия в Украине продолжает дорожать.

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