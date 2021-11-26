Всплеск COVID в Европе: почему вводят ревакцинацию и прививку детям

Европейские страны расширили ревакцинацию от COVID-19, приступили к выполнению планов по вакцинации детей и усилили некоторые ограничения, поскольку необходимо усилить борьбу в связи со всплеском случаев коронавируса и негативными экономическими последствиями. Об этом сообщает Reuters.

Врачи в защитных костюмах - фото из открытых источников

Европа находится в центре последней волны COVID-19, сообщая о миллионе новых случаев заражения примерно каждые два дня, и теперь на нее приходится почти две трети новых случаев заражения по всему миру.

Европейская комиссия предложила в четверг жителям ЕС сделать ускорительные прививки, если они хотят поехать в другую страну следующим летом без необходимости сдачи дополнительных тестов или карантина.

Многие страны внедряют или расширяют использование ревакцинаций, хотя Всемирная организация здравоохранения хочет, чтобы наиболее уязвимые люди во всем мире были полностью вакцинированы первыми. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) рекомендовал вакцины, усиливающие предварительную прививку, для всех взрослых, с приоритетом для лиц старше 40 лет.

В некоторых странах планируется введение вакцинации маленьких детей. В частности, наблюдательный орган ЕС в четверг одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет в меньшей дозе, после того, как в мае разрешил ее для детей в возрасте от 12 лет. Европейская комиссия примет окончательное решение по прививке детей в пятницу.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил , что делать прививки от коронавируса, скорее всего, нужно будет ежегодно.

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