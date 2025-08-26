В МИД Венгрии снова угрожают Украине остановить поставки энергоносителей, но не делают это, якобы жалея украинских детей. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

"Из Венгрии в Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особенно выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30% до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?", — заявил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, энергоснабжение страны якобы сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, которые живут в этой стране.

Министр отметил, что венгры якобы не хотят, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент.

Интересно, что в подобном ключе время от времени к Украине обращаются российские пропагандисты, намекая, что они не хотели бы наносить удары по энергетике Украины, но якобы вынуждены это делать из-за "киевского режима".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод "Дружба" являются "нападением на Венгрию и Словакию", поскольку они угрожают энергетическим поставкам двух стран, которые покупают российскую нефть спустя более трех лет с начала полномасштабного вторжения.

Петер Сийярто считает, что атака Украины по российскому нефтепроводу "Дружба", произошедшая на территории РФ, это удар по двум европейским странам, а не России.

"Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против нас, они наносят ущерб именно нашим государствам, а не России", – сказал Сийярто.Также издание "Комментарии" сообщало – Недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение главы Белого дома по отношению к Владимиру Путину почти на исходе из-за затягивания Россией мирных переговоров. Такое заявление в интервью финским СМИ сделал президент Финляндии Александр Стубб.



