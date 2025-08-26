Рубрики
В МИД Венгрии снова угрожают Украине остановить поставки энергоносителей, но не делают это, якобы жалея украинских детей. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Петер Сийярто. Фото: из открытых источников
По словам главы МИД Венгрии, энергоснабжение страны якобы сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, которые живут в этой стране.
Министр отметил, что венгры якобы не хотят, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент.
Интересно, что в подобном ключе время от времени к Украине обращаются российские пропагандисты, намекая, что они не хотели бы наносить удары по энергетике Украины, но якобы вынуждены это делать из-за "киевского режима".
Петер Сийярто считает, что атака Украины по российскому нефтепроводу "Дружба", произошедшая на территории РФ, это удар по двум европейским странам, а не России.