Встреча Трампа и Путина в Будапеште: циничный замысел Орбана впечатляет

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с представителями СМИ выразил критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что деятельность последнего на международной арене не имеет никакого отношения к подлинной роли посредника в конфликте между Украиной и Россией.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

"Мне кажется, что среди тех, кто постоянно поддерживает идею о якобы безоговорочном преимуществе России в войне, есть и премьер-министр Венгрии. Когда мы говорим о медиации, я не вижу адекватной роли с его стороны", – заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что Орбан совершил визиты в Россию, Китай и США, пытаясь увеличить свое политическое влияние.

"Мы не предоставляли ему никаких официальных полномочий, и, в конце концов, все его усилия не имели никакого практического результата, что было очевидно еще в начале", — добавил глава государства.

Планируется проведение саммита в Будапеште с участием президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Инициатором этой встречи выступил Виктор Орбан, заявивший, что Венгрия готова принять обоих лидеров. Он охарактеризовал этот саммит как "прекрасную новость для миролюбивых людей во всем мире".

Орбан сообщил в соцсети X о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, во время которого обсуждали подготовку к предстоящему саммиту с Владимиром Путиным в Будапеште.

Кроме того, Орбан выразил сомнение по поводу вступления Венгрии в еврозону, утверждая, что Европейский Союз находится в состоянии распада. Он заявил, что принятие евро "привяжет Венгрию к тонущему кораблю" и призвал к "радикальным реформам" блока в течение ближайших одного-двух лет, подчеркнув, что без таких изменений ЕС может стать лишь "краткой главой" в истории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп сначала высказывал обнадеживающие намерения по поставкам Украине ракет "Томагавк", но после переговоров с Путиным отказался от этих планов. В то же время вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что запрос Украины рассматривается, но окончательное решение еще не принято.