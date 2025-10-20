Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті: цинічний задум Орбана вражає

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з представниками ЗМІ висловив критику на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, підкресливши, що діяльність останнього на міжнародній арені не має жодного стосунку до справжньої ролі посередника у конфлікті між Україною та Росією.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

"Мені видається, що серед тих, хто постійно підтримує ідею про нібито беззаперечну перевагу Росії у війні, є й прем’єр-міністр Угорщини. Коли ми говоримо про медіацію, я не бачу адекватної ролі з його боку", – заявив Зеленський.

Президент також нагадав, що Орбан здійснив візити до Росії, Китаю та США, намагаючись збільшити свій політичний вплив.

"Ми не надавали йому жодних офіційних повноважень, і зрештою всі його зусилля не мали жодного практичного результату, що було очевидно ще на початку", – додав глава держави.

Наразі планується проведення саміту у Будапешті за участю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Ініціатором цієї зустрічі виступив Віктор Орбан, який заявив, що Угорщина готова прийняти обох лідерів. Він охарактеризував цей саміт як "чудову новину для миролюбних людей у всьому світі".

Орбан повідомив у соцмережі X про телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорювали підготовку до майбутнього саміту з Володимиром Путіним у Будапешті.

Крім того, Орбан висловив сумнів щодо вступу Угорщини до єврозони, стверджуючи, що Європейський Союз перебуває в стані розпаду. Він заявив, що прийняття євро "прив’яже Угорщину до тонучого корабля" і закликав до "радикальних реформ" блоку протягом найближчих одного-двох років, наголосивши, що без таких змін ЄС може стати лише "коротким розділом" в історії.

