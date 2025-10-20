logo_ukra

BTC/USD

111143

ETH/USD

4046.65

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті: цинічний задум Орбана вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті: цинічний задум Орбана вражає

За словами президента України, дії Орбана зумовлені не прагненням до миру, а бажанням покращити свої виборчі шанси навесні.

20 жовтня 2025, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з представниками ЗМІ висловив критику на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, підкресливши, що діяльність останнього на міжнародній арені не має жодного стосунку до справжньої ролі посередника у конфлікті між Україною та Росією.  

Зустріч Трампа і Путіна у Будапешті: цинічний задум Орбана вражає

Віктор Орбан. Фото: Reuters

"Мені видається, що серед тих, хто постійно підтримує ідею про нібито беззаперечну перевагу Росії у війні, є й прем’єр-міністр Угорщини. Коли ми говоримо про медіацію, я не бачу адекватної ролі з його боку", – заявив Зеленський. 

Президент також нагадав, що Орбан здійснив візити до Росії, Китаю та США, намагаючись збільшити свій політичний вплив.

"Ми не надавали йому жодних офіційних повноважень, і зрештою всі його зусилля не мали жодного практичного результату, що було очевидно ще на початку", – додав глава держави. 

Наразі планується проведення саміту у Будапешті за участю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Ініціатором цієї зустрічі виступив Віктор Орбан, який заявив, що Угорщина готова прийняти обох лідерів. Він охарактеризував цей саміт як "чудову новину для миролюбних людей у всьому світі".

Орбан повідомив у соцмережі X про телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорювали підготовку до майбутнього саміту з Володимиром Путіним у Будапешті.

Крім того, Орбан висловив сумнів щодо вступу Угорщини до єврозони, стверджуючи, що Європейський Союз перебуває в стані розпаду. Він заявив, що прийняття євро "прив’яже Угорщину до тонучого корабля" і закликав до "радикальних реформ" блоку протягом найближчих одного-двох років, наголосивши, що без таких змін ЄС може стати лише "коротким розділом" в історії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп спочатку висловлював обнадійливі наміри щодо постачання Україні ракет "Томагавк", але після переговорів із Путіним відмовився від цих планів. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив, що запит України наразі розглядається, але остаточного рішення ще не прийнято.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини