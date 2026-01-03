Вступление Украины в ЕС может приблизиться: какую дату называют самой реалистичной

Сроки вступления Украины в Европейский Союз могут быть существенно ускорены, и 2027 год все чаще рассматривается как реалистичная дата членства. Такое мнение разделяют не только в правительстве США, но и на американских финансовых рынках. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время брифинга в Офисе президента после встречи с советниками по национальной безопасности.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По словам Качки, в США вступление Украины в ЕС воспринимается как ключевой элемент долгосрочного экономического развития страны. При этом он подчеркнул, что речь идет не о позиции украинского правительства, а о базовом календаре расширения, который ранее озвучивала сама Европейская комиссия.

Согласно этому графику, до конца 2026 года планировалось завершить основную подготовку Украины к членству в ЕС. До конца 2028 года должны были быть закрыты переговоры по всем направлениям, после чего начался бы этап обсуждения и подписания договора об условиях вступления — обязательного документа для получения статуса члена Союза. Ратификация соглашений и само вступление Украины в ЕС изначально рассматривались на 2030 год.

Однако, как отметил вице-премьер, отдельные процедуры можно значительно ускорить. В частности, международные соглашения и процесс их ратификации могут быть сокращены без потери юридической силы.

По словам Качки, более амбициозный сценарий, предусматривающий вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, обсуждается в рамках мирного плана из 20 пунктов. Такой вариант он назвал рекордным по срокам и крайне сложным, но в то же время — теоретически возможным при наличии политической воли и согласованных решений со стороны партнеров.

