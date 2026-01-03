Вступ України до ЄС може пришвидшитись: яку дату називають найреалістичнішою

Строки вступу України до Європейського Союзу можуть бути суттєво прискорені, і 2027 рік дедалі частіше розглядається як реалістична дата членства. Таку думку поділяють не лише в уряді США, а й на американських фінансових ринках. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час брифінгу в Офісі президента після зустрічі із радниками з національної безпеки.

Членство України у ЄС. Фото: із відкритих джерел

За словами Качки, до США вступ України до ЄС сприймається як ключовий елемент довгострокового економічного розвитку країни. При цьому він наголосив, що йдеться не про позицію українського уряду, а про базовий календар розширення, який раніше озвучувала сама Європейська комісія.

Згідно з цим графіком, до кінця 2026 року планувалося завершити основну підготовку України до членства в ЄС. До кінця 2028 року повинні були бути закриті переговори з усіх напрямків, після чого розпочався етап обговорення та підписання договору про умови вступу — обов'язкового документа для отримання статусу члена Союзу. Ратифікація угод та сам вступ України до ЄС спочатку розглядалися на 2030 рік.

Проте, як зазначив віце-прем’єр, окремі процедури можна значно прискорити. Зокрема, міжнародні угоди та процес їхньої ратифікації можуть бути скорочені без втрати юридичної сили.

За словами Качки, більш амбітний сценарій, який передбачає вступ України до ЄС вже у 2027 році, обговорюється у рамках мирного плану із 20 пунктів. Такий варіант він назвав рекордним за термінами і вкрай складним, але водночас теоретично можливим за наявності політичної волі та узгоджених рішень з боку партнерів.

