Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал принятие решений ЕС о финансовой поддержке Украины и новом санкционном пакете против России важными и стратегическими шагами. Речь идет о согласовании кредита для Киева в объеме 90 млрд евро и утверждении 20-го пакета ограничительных мер против РФ. По словам Средства, эти решения демонстрируют последовательную позицию Евросоюза по поддержке Украины в условиях продолжающейся войны и усилению давления на агрессора.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что после этих шагов ЕС должен перейти к следующему этапу – практической подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз. В частности, речь идет об официальном запуске первых кластеров переговоров о членстве, что станет ключевым этапом евроинтеграции.

Заявление прозвучало накануне неформальной встречи лидеров стран ЕС, состоявшейся 23-24 апреля на Кипре. Между тем, в Брюсселе послы ЕС уже запустили письменную процедуру окончательного утверждения финансового пакета для Украины и санкций против России, которая длилась до 23 апреля. Процедура может быть завершена быстрее при согласовании всеми государствами-членами.

После завершения письменного согласования решения вступят в силу. В то же время, отдельные страны, в частности Венгрия и Словакия, привязывали свое окончательное одобрение к техническому восстановлению поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Портал "Комментарии" уже писал , что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время выступления на Киевском форуме безопасности очертил главный, по его мнению, фактор, определяющий успех Украины в войне — внутреннюю сплоченность общества.