Вступ України до ЄС: президент Євроради здивував заявою про наступний крок
Вступ України до ЄС: президент Євроради здивував заявою про наступний крок

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС погодив кредит Україні на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти РФ

24 квітня 2026, 13:05
Клименко Елена

Голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав ухвалення рішень ЄС про фінансову підтримку України та новий санкційний пакет проти Росії важливими й стратегічними кроками. Йдеться про погодження кредиту для Києва в обсязі 90 млрд євро та затвердження 20-го пакету обмежувальних заходів проти РФ. За словами Кошти, ці рішення демонструють послідовну позицію Євросоюзу щодо підтримки України в умовах триваючої війни та посилення тиску на агресора.

Він наголосив, що після цих кроків ЄС має перейти до наступного етапу — практичної підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. Зокрема, мова йде про офіційний запуск перших кластерів переговорів про членство, що стане ключовим етапом євроінтеграції.

Заява пролунала напередодні неформальної зустрічі лідерів країн ЄС, яка відбулася 23–24 квітня на Кіпрі. Тим часом у Брюсселі посли ЄС вже запустили письмову процедуру остаточного затвердження фінансового пакета для України та санкцій проти Росії, яка тривала до 23 квітня. Процедура може бути завершена швидше у разі погодження всіма державами-членами.

Після завершення письмового погодження рішення набудуть остаточної чинності. Водночас окремі країни, зокрема Угорщина та Словаччина, прив’язували своє остаточне схвалення до технічного відновлення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на Київському безпековому форумі окреслив головний, на його думку, чинник, який визначає успіх України у війні — внутрішню згуртованість суспільства.



