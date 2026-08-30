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Вступление в ЕС: референдум в Исландии показал неожиданные результаты

Большинство исландцев проголосовало против возобновления переговоров о вступлении в ЕС. Какие причины такого решения

30 августа 2026, 14:20
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Slava Kot

Исландцы не поддержали возобновление переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. На референдуме 30 августа против возобновления переговорного процесса проголосовали 52,8% избирателей, в то время как 47,2% высказались. Разница составила около 12,7 тысяч голосов.

Вступление в ЕС: референдум в Исландии показал неожиданные результаты

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Вопрос в бюллетене к референдуму был сформулирован прямо: "Стоит ли Исландии возобновить переговоры о вступлении в Европейский Союз?" По данным общественного вещателя RUV, результаты уже подсчитаны во всех округах, и большинство отвергли идею возобновления переговоров о вступлении в ЕС. Единственной частью страны, где большинство поддержало возобновление переговоров, стал Рейкьявик.

Однако нынешний результат не означает окончательного отказа Исландии от перспектив членства в ЕС. Голосование касалось возобновления переговоров, а не непосредственного вступления в Евросоюз.

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на фоне масштабного финансового кризиса. Однако после прихода евроскептического правительства переговоры были прекращены в 2013 году. На этот раз левоцентристское правительство премьер-министра Криструн Фростадоттир решило провести референдум раньше, чем планировалось. Одной из причин стала международная напряженность, в том числе заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии.

Сторонники евроинтеграции считали, что членство могло бы усилить экономическую и позицию безопасности страны. Исландия уже входит в Шенгенскую зону и единый рынок ЕС, но не является членом самого Союза.

Одним из ключевых вопросов кампании стала рыболовная отрасль. Рыболовство и связанная с ним морская деятельность формируют значительную часть исландского экспорта, поэтому противники вступления опасались потери контроля над собственными рыболовными водами. В то же время, важную роль играли и вопросы безопасности. Исландия не имеет собственной армии и в значительной степени полагается на союзников. На фоне войны России против Украины, активности российского флота вблизи острова и дискуссий вокруг Гренландии, тема отношений с Европой и НАТО стала особенно чувствительной.

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Источник: https://www.ruv.is/english/2026-08-29-iceland-rejects-eu-accession-talks-485377
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