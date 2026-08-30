Вступ до ЄС: референдум в Ісландії показав несподівані результати

Ісландці не підтримали відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу. На референдумі 30 серпня проти поновлення переговорного процесу проголосували 52,8% виборців, тоді як 47,2% висловилися за. Різниця склала близько 12,7 тисячі голосів.

Ісландія на референдумі відхилила переговори про вступ до ЄС

Питання в бюлетені до референдуму було сформульоване прямо: "Чи варто Ісландії відновити переговори про вступ до Європейського Союзу?". За даними суспільного мовника RUV, результати вже підраховані в усіх округах, і більшість відкинули ідею відновлення переговорів про вступ до ЄС. Єдиною частиною країни, де більшість підтримала відновлення переговорів, став Рейк'явік.

Однак нинішній результат не означає остаточної відмови Ісландії від перспективи членства в ЄС. Голосування стосувалося саме відновлення переговорів, а не безпосереднього вступу до Євросоюзу.

Ісландія вперше подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році на тлі масштабної фінансової кризи. Однак після приходу євроскептичного уряду переговори були припинені у 2013 році. Цього разу лівоцентристський уряд прем'єр-міністерки Кріструн Фростадоттір вирішив провести референдум раніше, ніж планувалося. Однією з причин стала міжнародна напруженість, зокрема заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Прихильники євроінтеграції вважали, що членство могло б посилити економічну та безпекову позиції країни. Ісландія вже входить до Шенгенської зони та єдиного ринку ЄС, але не є членом самого Союзу.

Одним із ключових питань кампанії стала рибальська галузь. Рибальство та пов'язана з ним морська діяльність формують значну частину ісландського експорту, тому противники вступу побоювалися втрати контролю над власними рибальськими водами. Водночас важливу роль відігравали й питання безпеки. Ісландія не має власної армії та значною мірою покладається на союзників. На тлі війни Росії проти України, активності російського флоту поблизу острова та дискусій навколо Гренландії тема відносин із Європою та НАТО стала особливо чутливою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв 10 цікавих фактів про Ісландію, які вас здивують