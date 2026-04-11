Выборы, которые трясут Европу: упадет ли система Орбана

Избирательная кампания в Венгрии вышла на финишную прямую. Уже 12 апреля в стране пройдут парламентские выборы. Ключевой вопрос в том, удастся ли по итогам выборов отстранить от власти премьер-министра Виктора Орбана и изменить его режим. Впервые с 2010 года в Венгрии существует реальная возможность победы оппозиции – консервативной партии Тиса Петера Мадьяра, соперника Орбана. Почему эти выборы называют очень важными не только для Венгрии, но и всей Европы? Действительно ли Венгрия может кардинально изменить курс в случае победы Петера Мадьяра? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Венгрии. Фото: из открытых источников

Это выборы постправды

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, что парламентские выборы в Венгрии без преувеличения станут главным политическим событием первой половины 2026 года не только в Европе, но и в мире в целом.

"Есть несколько факторов, которые на это активно влияют. Прежде всего, это выборы, где во второй раз после начала широкомасштабного вторжения в пограничном с Украиной государстве будут избирать парламент. То есть, сначала, я имею в виду, были выборы в апреле 2022 года, и тогда Орбан использовал фактор широкомасштабного российского вторжения. И тут сейчас, как изменилась Европа, как изменился Орбан, как изменился мир. Во-вторых, это то, что парламентская кампания стала просто такой очень, я бы сказал, и яркой, и, пожалуй, неожиданной", – отметил Евгений Магда.

Он пояснил, что вопрос не только в том, что Виктор Орбан конкурирует со своим бывшим однопартийцем, а в том, что в стране правящая партия действует абсолютно методами, более свойственными авторитарному государству. И мы видим, как на это реагирует Европейский союз. Не напрямую, а из-за ливней информации.

"А в-третьих, мы видим, как реагируют Соединенные Штаты. И это, я бы сказал, лакмусовая бумажка, потому что Соединенные Штаты, на примере Орбана, показывают, как они хотят все использовать для того, чтобы ослабить Европейский Союз. Я бы сказал, что это выборы постправды, потому что Виктор Орбан ищет поддержки в Америке, России, Китае, в трех современных центрах постправды. И это очень показательный и важный, на мой взгляд, момент", – констатировал Евгений Магда.

Уход Орбана очень поможет не только Украине, но и в целом ЕС

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко обратил внимание на несколько показательных моментов.

"Во-первых, Виктор Орбан, как показывают недавние публикации, является не просто дружественным политиком к России, а является прямым российским агентом. Он координирует деятельность России. Он на фоне Путина сравнивает себя с мышью, а Путина со львом. Министр иностранных дел Орбана Сийярто просто отчитывается Лаврову, поэтому просто переход этой команды на переход команды, которая будет просто вести национально ориентированную политику, это будет очень большой плюс и для Украины, и для Европы, за которой банально не будут так уж нагло шпионить. Поэтому да, выборы эти важны", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Кроме того, Андрей Еременко напомнил, что Венгрия тормозит все украинские решения и проукраинские решения в Европе.

"Ну, и то же для Европы, если вдруг Виктор Орбан останется у власти, то Евросоюзу придется либо исключать Венгрию из важных заседаний, не допускать к принятию решений, требующих изменения европейских протоколов, или каждый раз придется бороться с правом вето и так далее. Поэтому уход Орбана очень поможет, в том числе и Европейскому Союзу. Но, опять-таки, там работают очень мощные технологии по обе стороны, и мы будем смотреть, какой будет результат. Я все же надеюсь, что Орбан уйдет, а те, кто придут ему на замену, будут хотя бы не прямыми агентами Путина, а лучше займут проевропейскую позицию", – подытожил Андрей Еременко.

