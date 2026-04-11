Вибори, що трясуть Європу: чи впаде система Орбана

Виборча кампанія в Угорщині вийшла на фінішну пряму. Вже 12 квітня у країні відбудуться парламентські вибори. Ключове питання в тому, чи вдасться за підсумками виборів відсторонити від влади прем'єр-міністра Віктора Орбана і змінити його режим. Вперше з 2010 року в Угорщині існує реальна ймовірність перемоги опозиції – консервативної партії Тиса Петера Мадяра, суперника Орбана. Чому ці вибори називають дуже важливими не лише для Угорщини, а й усієї Європи? Чи справді Угорщина може кардинально змінити курс у разі перемоги Петера Мадяра? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Це вибори постправди

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, парламентські вибори в Угорщині без перебільшення стануть головною політичною подією першої половини 2026 року не лише в Європі, а й в світі в цілому.

"Є кілька факторів, які на це активно впливають. Перш за все, це вибори, де вдруге після початку широкомасштабного вторгнення в прикордонній з Україною державі будуть обирати парламент. Тобто спочатку, я маю на увазі, були вибори в квітні 2022 року, і тоді Орбан використовував фактор широкомасштабного російського вторгнення. І тут зараз, як змінилася Європа, як змінився Орбан, як змінився світ. По-друге, це те, що парламентська кампанія стала просто такою дуже, я б сказав, і яскравою, і мабуть, несподіваною", – зазначив Євген Магда.

Він пояснив, питання не тільки у тому, що Віктор Орбан конкурує з своїм колишнім однопартійцем, а у тому, що у країні правляча партія діє абсолютно методами, які більше властиві авторитарній державі. І ми бачимо, як на це реагує Європейський Союз. Не напряму, а через зливи інформації.

"А, по-третє, ми бачимо, як реагують Сполучені Штати. І це, я б сказав, лакмусовий папірець, тому що Сполучені Штати, на прикладі Орбана, показують, як вони хочуть все використати для того, щоб послабити Європейський Союз. Я б сказав, що це вибори постправди, тому що Віктор Орбан шукає підтримки в Америці, в Росії, в Китаї, у трьох сучасних центрах постправди. І це дуже показовий і важливий, на мою думку, момент", – констатував Євген Магда.

Відхід Орбана дуже допоможе не тільки Україні, а й загалом ЄС

Засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко звернув увагу на декілька показових моментів.

"По-перше, Віктор Орбан, як показують нещодавні публікації, є не просто політиком дружнім до Росії, а є прямим російським агентом. Він координує діяльність Росії. Він на фоні Путіна порівнює себе з мишею, а Путіна з левом. Міністр закордонних справ Орбана Сіярто просто звітує Лаврову, тому просто перехід цієї команди на перехід команди, яка буде просто вести національно орієнтовану політику, це буде дуже великий плюс і для України, і для Європи, за якою банально не будуть так вже нахабно шпигувати. Тому так, вибори ці важливі", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Окрім того Андрій Єрьоменко нагадав, що Угорщина гальмує всі українські рішення і проукраїнські рішення в Європі.

"Ну, і те саме для Європи, якщо раптом Віктор Орбан залишиться при владі, то Євросоюзу доведеться або виключати Угорщину з засідань важливих, не допускати до прийняття рішень, що потребує зміни європейських протоколів, або кожен раз доведеться боротися з правом вето і так далі. Тому відхід Орбана дуже допоможе, у тому числі й Європейському Союзу. Але, знов-таки, там працюють дуже потужні технології з обох боків, і ми будемо дивитися, який буде результат. Я, все ж таки, сподіваюся, що Орбан піде, а ті, хто прийдуть йому на заміну, будуть хоча б не прямими агентами Путіна, а краще займуть проєвропейську позицію", – підсумував Андрій Єрьоменко.

