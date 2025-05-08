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Выборы президента в Румынии: кто побеждает перед вторым туром

Итоги опросов перед вторым туром выборов в Румынии.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

По заказу кандидата в президенты Никушора Дана Институт Verifield провел опрос перед вторым туром выборов президента в Румынии. По его результатам, во втором туре президентских выборов победит лидер ультраправых Джордже Симион.

Выборы президента в Румынии: кто побеждает перед вторым туром

Джордже Симион. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Verifield, лидер ультраправой партии Альянс за Союз румынов (AUR) Джордже Симион набирает 54,8% голосов во втором туре. Действующий мэр Бухареста Никушор Дан получил результат 45,2%.

Опрос был проведен 6 мая, спустя два дня после первого тура. Исследование показало, что треть респондентов еще не определилась за кого из кандидатов будет голосовать, или же совсем не примут участие в выборах.

Джордже Симион в первом туре набрал 40,6% голосов. Симион считает, что Россия не является прямой угрозой для стран НАТО, поддерживает уменьшение помощи Украине, а также высказывал территориальные претензии к Молдове. Политику запрещен въезд в Молдову и в Украину.

Никушор Дан прошел во второй тур выборов с 20,99% голосов. Политик поддерживает дальнейшую помощь Украине и противодействия РФ.

Второй тур выборов в Румынии пройдет 18 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джордж Симион заявил о большой угрозе поставок оружия Украине. По его словам, это вредит Европейскому Союзу. В качестве альтернативы румынский политик предлагает надеяться на успех мирной инициативы Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, действительно ли все идет к развалу ЕС. О чем говорят выборы в Румынии и ряде других стран. То, что еще десять лет назад выглядело как политическая маргиналия, сейчас превращается в мейнстрим.



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