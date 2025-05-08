Выборы президента в Румынии: кто побеждает перед вторым туром

По заказу кандидата в президенты Никушора Дана Институт Verifield провел опрос перед вторым туром выборов президента в Румынии. По его результатам, во втором туре президентских выборов победит лидер ультраправых Джордже Симион.

Джордже Симион. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Verifield, лидер ультраправой партии Альянс за Союз румынов (AUR) Джордже Симион набирает 54,8% голосов во втором туре. Действующий мэр Бухареста Никушор Дан получил результат 45,2%.

Опрос был проведен 6 мая, спустя два дня после первого тура. Исследование показало, что треть респондентов еще не определилась за кого из кандидатов будет голосовать, или же совсем не примут участие в выборах.

Джордже Симион в первом туре набрал 40,6% голосов. Симион считает, что Россия не является прямой угрозой для стран НАТО, поддерживает уменьшение помощи Украине, а также высказывал территориальные претензии к Молдове. Политику запрещен въезд в Молдову и в Украину.

Никушор Дан прошел во второй тур выборов с 20,99% голосов. Политик поддерживает дальнейшую помощь Украине и противодействия РФ.

Второй тур выборов в Румынии пройдет 18 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джордж Симион заявил о большой угрозе поставок оружия Украине. По его словам, это вредит Европейскому Союзу. В качестве альтернативы румынский политик предлагает надеяться на успех мирной инициативы Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, действительно ли все идет к развалу ЕС. О чем говорят выборы в Румынии и ряде других стран. То, что еще десять лет назад выглядело как политическая маргиналия, сейчас превращается в мейнстрим.