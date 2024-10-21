Выборы в Молдове: в чем ЕС обвинил Путина

Граждане Молдовы подверглись массированной пропаганде со стороны Российской Федерации. Это оказало значительное влияние на результаты выборов в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Der Tagesspiegel".

Петер Стано. Фото из открытых источников

Спикер внешнеполитической службы ЕС отметил, что в Европейском Союзе пристально следили за двумя голосованиями – референдумом и выборами президента в Молдове.

"Мы знаем, что это голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания России и ее прокси, пытавшихся дестабилизировать демократический процесс в Молдове", — заявил Стано.

Он также отметил, что были зафиксированы попытки покупки голосов и "огромная пропаганда" России и ее прокси. Стано считает, что усилия по подрыву голосования длились не неделями, а месяцами, задолго до 20 октября.

Чиновник рассказал, что Евросоюз официально прокомментирует выборы в Молдове после того, как будут объявлены финальные результаты.

"После этого мы выйдем с нашей официальной реакцией", – сообщил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — 20 октября в Молдове прошли выборы президента, по которым действующий лидер страны Мая Санду получила больше голосов, однако не смогла выиграть выборы в первом туре. Кроме того, Санду не смогла победить в родном для себя районе, где заняла третье место.

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты выборов, по которым президент Мая Санду не смогла победить в родном для себя Фалештском районе. Победу здесь одержал Ренато Усатый с результатом 34,6% голосов. Для Усатого это стал единственный район в Молдове, где он получил большинство.

На втором месте во Фалештском районе оказался главный конкурент Санду на национальных выборах Александр Стояногло – 27,48% голосов. Действующая президент Мая Санду с 23,5% голосов заняла третье место.



